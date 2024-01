La société Simply Good Foods est une entreprise de produits alimentaires et de boissons emballés pour le grand public. Le portefeuille de produits que la société développe, commercialise et vend se compose principalement de barres protéinées, de shakes prêts à boire (RTD), de snacks sucrés et salés et de produits de confiserie commercialisés sous les marques Atkins et Quest. La plateforme de snacks nutritifs de la société se compose de marques spécialisées dans la fourniture de produits pour les consommateurs qui suivent certaines philosophies nutritionnelles et tendances en matière de santé et de bien-être. La marque Atkins est spécialisée dans la fourniture de produits pour les consommateurs qui suivent un mode de vie pauvre en glucides ou qui cherchent à perdre du poids, et la marque Quest pour les consommateurs qui recherchent une variété d'aliments et de boissons riches en protéines. Les produits de la marque Atkins comprennent des barres protéinées, des shakes RTD, des confiseries, des biscuits et des chips. Elle distribue ses produits dans les circuits de vente au détail, principalement en Amérique du Nord, notamment dans les épiceries, les clubs et les grandes surfaces, ainsi que par le biais du commerce électronique, des magasins de proximité, des magasins spécialisés et d'autres circuits.

Secteur Transformation des aliments