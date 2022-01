Swatch Group renoue avec les bénéfices et prévoit de fortes ventes à l'avenir

Il a renoué avec un bénéfice net de 774 millions de francs suisses (845 millions de dollars), après une perte de 53 millions en 2020, tandis que les ventes à taux de change constant ont augmenté de près de 30% à 7,31 milliards de francs, a indiqué le fabricant des montres Omega et Longines dans un communiqué https://www.swatchgroup.com/en/services/archive/2022/swatch-group-key-figures-2021 mardi.

Les ventes de montres suisses se sont fortement redressées l'an dernier après le marasme causé par les fermetures liées à la pandémie, mais Swatch Group a perdu des parts de marché au profit de Rolex, le principal acteur du secteur, et des montres connectées comme l'Apple Watch.

Ses actions, qui ont nettement moins progressé que celles de ses pairs l'année dernière, sont sorties de l'indice SMI à puce bleue en septembre.

Son homologue Richemont a également enregistré un bond de ses ventes ce mois-ci, grâce à la vigueur de son activité de joaillerie, dans le contexte d'une reprise plus générale des produits de luxe.

La marge opérationnelle de Swatch Group a atteint 14%, après 0,9% l'an dernier et 12,4% en 2019. Son segment Montres et bijoux (hors production) a dégagé une marge opérationnelle de 17,7% sur l'ensemble de l'année et de 18,4% au second semestre.

Il a indiqué que son conseil d'administration se prononcerait sur sa proposition de dividende lors de sa prochaine réunion.

(1 dollar = 0,9159 franc suisse)