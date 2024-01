The Yumy Candy Company Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 octobre 2023

The Yumy Candy Company Inc. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 octobre 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,030994 million CAD, contre 0,259438 million CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,226951 million CAD, contre 0,303019 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies a été de CAD 0,01 contre CAD 0,01 il y a un an. La perte diluée par action provenant des activités poursuivies était de 0,01 CAD, contre 0,01 CAD il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,183806 million de dollars canadiens, contre 0,626761 million de dollars canadiens il y a un an. La perte nette s'est élevée à 1,11 million de dollars canadiens, contre 1,23 million de dollars canadiens il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,04 CAD, contre 0,04 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,04 CAD, contre 0,04 CAD il y a un an.