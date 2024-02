Thomson Medical Group Limited est une société basée à Singapour, qui se consacre aux investissements, à la détention d'investissements et aux investissements stratégiques, ainsi qu'à d'autres activités connexes. Les filiales de la société sont engagées dans l'exploitation d'hôpitaux et de cliniques, et dans la fourniture de services de santé. Le segment des services hospitaliers comprend la fourniture d'installations et de services médicaux intégrés pour les soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, en particulier les services d'obstétrique et de gynécologie et les services pédiatriques, les services d'imagerie diagnostique, la pharmacie, les services ambulatoires 24 heures sur 24, les laboratoires et les services fournis par les cliniques ambulatoires de l'hôpital. Le segment des services spécialisés comprend les services fournis par les cliniques de fertilité, les centres pédiatriques, les centres de cancérologie, les centres de cardiologie, la médecine traditionnelle chinoise, les centres spécialisés dans les soins de la peau, un laboratoire de diagnostic clinique prénatal et les services liés aux projets. Il comprend également un secteur d'activité grand public, composé de produits et de services.

Secteur Installations et services en soins de santé