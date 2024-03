Tidewater Inc. fournit des services de transport et de soutien maritime à l'industrie mondiale de l'énergie offshore par l'exploitation d'une flotte diversifiée de navires de service offshore. Les secteurs géographiques de la société sont les suivants : le secteur des Amériques, qui comprend le golfe du Mexique (GOM), Trinidad, le Mexique et le Brésil ; le secteur de l'Asie-Pacifique, qui comprend l'Asie du Sud-Est et l'Australie ; le secteur du Moyen-Orient, qui comprend l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Inde et l'Afrique de l'Est ; le secteur de l'Europe/Méditerranée, qui comprend le Royaume-Uni, la Norvège et l'Égypte ; et le secteur de l'Afrique de l'Ouest, qui comprend l'Angola et d'autres régions côtières de l'Afrique de l'Ouest. Ses navires et les services associés aux navires apportent un soutien à toutes les phases de l'exploration, du développement et de la production de pétrole et de gaz naturel en mer, ainsi qu'au développement et à la maintenance des parcs éoliens. Ses services comprennent le remorquage et la manutention des ancres, les unités mobiles de forage en mer, le workover et les activités de production.

Indices liés Russell 2000