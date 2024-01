Communiqué officiel de TRANSUNION

NielsenIQ, un chef de file mondial de la mesure et de l’analyse des données, a annoncé un accord avec l’activité de solutions marketing de TransUnion (NYSE: TRU), TruAudience® , pour connecter les données des consommateurs de NielsenIQ avec les espaces d’identité de partenaires pour la modélisation des audiences. Cette coopération s’appuie sur les données de première partie de NielsenIQ sur les achats de biens de grande consommation (fast-moving consumer goods, FMCG) et sur la solution Identity Resolution de TransUnion pour assurer la connectivité des données, et aider les entreprises de médias et de technologie publicitaire (AdTech) à créer des campagnes percutantes pour divers segments d’audience, éclairées par les achats des consommateurs.

Cette alliance vise à surmonter les obstacles historiques à l’exploitation des données sur les comportements d’achat hors ligne de produits de grande consommation par les consommateurs. Les clients peuvent utiliser les données NielsenIQ comme « embryon d’audience » (Seed Audience) pour créer des segments précis d’audiences similaires basés sur des données démographiques et sur le comportement d’achat lié aux produits de grande consommation. Les points forts de cette collaboration sont les suivants :

Ciblage précis comparable aux réseaux des médias de détail : l’exploitation des données d’achat permet aux entreprises de médias et de technologie publicitaire de créer des solutions pour le web ouvert.

l’exploitation des données d’achat permet aux entreprises de médias et de technologie publicitaire de créer des solutions pour le web ouvert. Durabilité grâce à l'absence de dépréciation des données : les données de transaction ne sont pas affectées par la dépréciation des données et, lorsqu’elles sont associées à une identité hors ligne robuste fournie par le graphique d’identité de TransUnion, elles offrent une possibilité de ciblage au fur et à mesure de la disparition des cookies et des identifiants publicitaires mobiles.

les données de transaction ne sont pas affectées par la dépréciation des données et, lorsqu’elles sont associées à une identité hors ligne robuste fournie par le graphique d’identité de TransUnion, elles offrent une possibilité de ciblage au fur et à mesure de la disparition des cookies et des identifiants publicitaires mobiles. Échelle mondiale et accessibilité : NielsenIQ est le seul acteur mondial à fournir des données à cette échelle. Grâce à sa solution Full View™, les entreprises de médias et de technologie publicitaire bénéficient d’un accès transparent à des données de première partie inestimables, transformant leurs capacités de ciblage d’audience.

« NielsenIQ peut permettre aux entreprises de médias et de technologie publicitaire de mieux servir les marques de produits de grande consommation grâce aux données les plus complètes et les plus exploitables disponibles », a déclaré Brett Jones, vice-président principal, responsable mondial des partenariats et des nouveaux secteurs verticaux de NielsenIQ. « En nous associant à TransUnion pour connecter nos données aux plateformes média, nous sommes à l’avant-garde de la redéfinition de l’avenir du ciblage des audiences, fournissant des solutions respectueuses de la confidentialité et ouvrant la voie à des campagnes plus percutantes et plus réussies. »

En utilisant l’identité de TransUnion, les entreprises de médias sont désormais en mesure de résoudre les données de NielsenIQ en fonction de leur propre vision de l’identité et de commencer à créer des audiences. Dans un marché qui s’oriente de plus en plus vers les réseaux de médias de détail (Retail Media Networks), cette collaboration permet aux entreprises de médias et de technologie publicitaire d’offrir un ciblage plus performant sur le web ouvert.

« Notre partenariat stratégique avec NielsenIQ permet aux spécialistes du marketing et aux entreprises de médias travaillant sur les produits de grande consommation d’offrir des expériences personnalisées, de la même façon que s’ils disposaient de données de première partie provenant de réseaux de médias de détail », a déclaré Julie Clark, vice-présidente principale du secteur vertical médias et divertissement chez TransUnion. « Ensemble, nous allons façonner un paysage publicitaire avant-gardiste qui donne la priorité à la pertinence, à l’efficacité et à la protection de la confidentialité des consommateurs. »

Pour en savoir plus sur l’engagement inébranlable de NielsenIQ en matière de confidentialité des données et accéder à sa mine de données de première partie, rendez-vous sur https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/. Pour une meilleure compréhension des solutions marketing TruAudience de TransUnion, visitez https://www.transunion.com/solution/truaudience.

À propos de NIQ

NIQ est le leader mondial de l’intelligence consommateurs, offrant la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révélant de nouvelles opportunités de croissance. En 2023, la fusion de NIQ avec GfK a permis de réunir deux leaders du secteur bénéficiant d’une envergure mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique de la distribution et aux connaissances les plus exhaustives sur les consommateurs – fournies via des analyses avancées sur des plateformes de pointe – NIQ offre la vision la plus complète : the Full View™.

NIQ est une société de portefeuille d’Advent International, présente sur plus de 100 marchés, et couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d’informations, visitez NIQ.com.

À propos de TransUnion (NYSE : TRU)

TransUnion est une société mondiale d’information et de renseignements qui compte plus de 12 000 associés répartis dans plus de 30 pays. Nous rendons la confiance possible en veillant à ce que chaque personne puisse être représentée de manière fiable sur le marché. Nous faisons ceci avec une image véritable (Tru™) de chaque personne et offrons une vue actionnable des consommateurs, gérée avec soin. Grâce à nos acquisitions et à nos investissements dans la technologie, nous avons développé des solutions innovantes qui vont au-delà de notre base solide dans le domaine du crédit de base, et nous nous sommes étendus à des domaines tels que le marketing, la lutte contre la fraude, la gestion du risque et l’analyse avancée. En conséquence, les entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions en toute confiance et réaliser de grandes choses. C’est ce que nous appelons l’information au service du bien (Information for Good ®) – et cela permet à des millions de personnes à travers le monde de bénéficier d’opportunités économiques intéressantes, de vivre de belles expériences et de gagner en autonomie. http://www.transunion.com/business

