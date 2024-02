TransUnion est une société mondiale d'information et de renseignements. La société opère à travers trois segments : U.S. Markets, International, et Consumer Interactive. Le segment Marchés américains fournit des rapports sur les consommateurs, des renseignements exploitables et des analyses aux entreprises, qui utilisent ses services pour acquérir des clients, évaluer la capacité des consommateurs à payer pour des services, identifier des occasions de ventes croisées, mesurer et gérer le risque du portefeuille de dettes, recouvrer une dette, vérifier l'identité des consommateurs et atténuer le risque de fraude. Le segment International offre des services similaires à ceux du segment Marchés américains aux entreprises de certaines régions en dehors des États-Unis. Le segment Consumer Interactive propose des solutions qui aident les consommateurs à gérer leurs finances personnelles et à se prémunir contre le vol d'identité. Les services proposés dans le segment Consumer Interactive comprennent les rapports et les scores de crédit, la surveillance du crédit, la protection et la résolution d'identité, et la gestion financière pour les consommateurs.