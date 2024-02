Trent Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la vente au détail / le commerce de marchandises. La société est engagée dans la vente au détail / le commerce de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de jouets, de jeux, etc. Elle opère à travers les enseignes Westside, Zudio, Utsa, StarHypermarket, Landmark, Misbu / Xcite, Booker Wholesale et ZARA. Son enseigne phare, Westside, propose des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes, femmes et enfants, ainsi que de l'ameublement, de la décoration et une gamme d'accessoires pour la maison. Landmark, son enseigne de divertissement familial, propose une gamme de jouets, de livres en tête de liste et d'articles de sport. Zudio, son magasin à valeur ajoutée, propose des vêtements et des chaussures pour hommes, femmes et enfants. Utsa, son magasin de mode de vie indien moderne, propose des vêtements ethniques, des produits de beauté et des accessoires. La chaîne d'hypermarchés et de supermarchés de la société, qui opère sous le concept Star Market, propose un assortiment de produits, y compris des produits de base, des boissons, des produits de santé et de beauté.