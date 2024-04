Trex Company, Inc. est un fabricant de terrasses en bois alternatif, de rampes résidentielles et de produits et accessoires pour la vie en plein air, commercialisés sous la marque Trex. Le segment de la société est Trex Residential Products. Trex Residential Products fabrique des produits d'aménagement extérieur, notamment des terrasses et des rampes en matériaux composites, des fixations invisibles et une large gamme d'accessoires d'aménagement extérieur. La société propose une gamme de produits, tels que Trex Outdoor Furniture, Trex Pergola, Trex Lattice, Trex Cornhole, Trex Blade, Trex Outdoor Kitchens, et d'autres. Ses principaux produits de terrasse sont Trex Signature, Trex Transcend Lineage, Trex Transcend, Trex Select et Trex Enhance. Les armoires Trex Outdoor Kitchens sont fabriquées et vendues par Danver Outdoor Kitchens. Son produit de clôture en composite Trex Seclusions est proposé par deux distributeurs spécialisés. Ce produit se compose de poteaux structurels, de traverses inférieures, de piquets, de traverses supérieures et de chapeaux de poteaux décoratifs.

Secteur Fournitures de construction et installation