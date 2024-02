TriNet Group, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion du capital humain (HCM) pour les petites et moyennes entreprises (PME). La société propose un accès à l'expertise en matière de capital humain, d'avantages sociaux, de paie, d'atténuation des risques et de conformité. Elle offre une gamme de services de gestion du capital humain qui aident ses clients à administrer et à gérer divers besoins et fonctions liés aux ressources humaines (RH), comme la rémunération, les avantages sociaux, le traitement de la paie, le soutien au crédit d'impôt, les données sur les employés, l'assurance-maladie, l'indemnisation des travailleurs, l'assurance-responsabilité en matière de pratiques d'emploi (EPLI) et d'autres programmes d'atténuation des risques liés à l'emploi, la gestion de la performance et la formation des employés, l'embarquement et le débarquement, ainsi que d'autres besoins transactionnels en RH à l'aide de ses plateformes technologiques d'organisation professionnelle d'employeurs (PEO) et de système d'information sur les ressources humaines (SIRH). La société propose six services PEO verticaux : TriNet Financial Services, TriNet Life Sciences, TriNet Main Street, TriNet Nonprofit, TriNet Professional Services, et TriNet Technology.

Indices liés Russell 2000