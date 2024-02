Trivago NV est une société basée en Allemagne qui exploite une plateforme de recherche d'hôtels en ligne. La société et ses filiales proposent une méta-recherche en ligne d'hôtels et d'hébergements par l'intermédiaire d'agences de voyage en ligne (OTA), de chaînes hôtelières et d'hôtels indépendants. La société se concentre sur la refonte de la façon dont les voyageurs recherchent et comparent les hôtels, tout en permettant aux annonceurs hôteliers de développer leurs activités en donnant accès à un large public de voyageurs par le biais des sites Web et des applications de la société. La plateforme permet aux voyageurs de prendre des décisions éclairées en personnalisant leur recherche d'hôtels et en leur donnant accès à un grand nombre d'informations et de prix. La société opère dans trois secteurs d'activité : les Amériques, l'Europe développée et le reste du monde. La société propose des outils de marketing pour aider à promouvoir leurs listes sur la plateforme et à générer du trafic vers leurs sites web. Les outils et services, y compris l'abonnement à trivago Business Studio Pro Apps Package.

Secteur Internet