Tsingtao Brewery Company Limited est un producteur et distributeur de bière en Chine. Les segments de la société comprennent le segment Shandong, qui est engagé dans la production et la distribution de bière dans le Shandong et les régions environnantes ; le segment Huanan, qui est engagé dans la production et la distribution de bière en Chine du Sud ; le segment Huabei, qui est engagé dans la production et la distribution de bière en Chine du Nord ; Le segment Huadong, qui produit et distribue de la bière dans l'est de la Chine ; le segment Dongnan, qui produit et distribue de la bière dans le sud-est de la Chine ; le segment Hong Kong, Macao et autres marchés étrangers, qui distribue de la bière à Hong Kong, Macao et autres marchés étrangers.

Secteur Brasseurs