Tullow Oil plc est spécialisé dans l'exploration, la production et la commercialisation de pétrole et de gaz en Afrique et en Amérique du Sud. En 2020, la production quotidienne était de 74 900 barils de pétrole. Le groupe dispose de 53 licences d'exploration et de production dans 11 pays. La répartition géographique du CA est la suivante : Ghana (68,9%), Gabon (19,7%), Guinée Equatoriale (8,4%) et Côte d'Ivoire (3%).