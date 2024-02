Twist Bioscience Corporation est une société de biologie synthétique et de génomique qui a développé une plateforme de synthèse d'acide désoxyribonucléique (ADN) pour industrialiser l'ingénierie de la biologie. Le cœur de la plateforme de la société est une technologie propriétaire qui permet de fabriquer de l'ADN synthétique en écrivant de l'ADN sur une puce de silicium. L'entreprise exploite sa technologie pour fabriquer une large gamme de produits à base d'ADN synthétique, notamment des gènes synthétiques, des outils pour la préparation du séquençage de nouvelle génération (NGS) et des bibliothèques d'anticorps pour la découverte et le développement de médicaments. Elle a miniaturisé les réactions chimiques traditionnelles de synthèse de l'ADN pour écrire plus d'un million de petits morceaux d'ADN sur chaque puce de silicium. Elle propose deux gammes de produits : les outils de biologie synthétique et les outils NGS, qui répondent aux différents besoins de ses clients dans un grand nombre d'applications. Elle propose des produits à base d'acide ribonucléique et de protéines. Ses produits de biologie synthétique comprennent des gènes synthétiques et des fragments de gènes, ainsi que des pools d'oligonucléotides ou d'oligos.

Secteur Produits pharmaceutiques