UNICREDIT : Oddo BHF relève son objectif de cours

Le 08 février 2024

Tout en réitérant son opinion 'neutre' sur UniCredit, Oddo BHF relève son objectif de cours de 34 à 36 euros, revenant sur une publication trimestrielle de la banque italienne qui a de nouveau favorablement surpris.



'Le groupe délivre (encore) une copie très solide sur le plan opérationnel (momentum sur la top line, discipline sur les coûts, évolution de la qualité d'actifs/CdR)', juge ainsi l'analyste, qui pointe aussi 'un message confiant sur les guidances 2024'.



Oddo BHF pense néanmoins que la qualité des fondamentaux du groupe est déjà bien 'pricée' au regard du parcours boursier sur un an, et il intègre déjà les perspectives opérationnelles/bilancielles et de retour à l'actionnaire du groupe à moyen terme.



