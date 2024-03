OK Rusal MKPAO est un producteur d'aluminium basé en Russie. La société produit de l'aluminium avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, et ces technologies permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre à tous les stades de la production. L'entreprise est présente en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en Australie.

Secteur Aluminium