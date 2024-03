United Parcel Service : La valeur du jour à Wall Street - UPS dévoile ses projections à 3 ans

UPS a dévoilé ses perspectives financières à horizon 2026. En Bourse, l’action de l'entreprise de livraison et de logistique est reléguée à la dernière place de l’indice S&P 500, perdant 3,87% à 150,51 dollars. A cet horizon, UPS anticipe une marge d'exploitation consolidée ajustée supérieure à 13%, dont une marge d’au moins 12% pour les livraisons sur son marché domestique et entre 18% et 19% à l’international. La marge opérationnelle ajustée de la division Solutions pour la chaîne d'approvisionnement est anticipée à environ 12%.



L'année dernière, le groupe affichait une marge opérationnelle ajustée de 10,9%.



UPS cible également un flux de trésorerie disponible entre 17 et 18 milliards de dollars sur 3 ans.



Le concurrent de Fedex table enfin sur un chiffre d'affaires consolidé compris entre 108 et 114 milliards de dollars. La société avait généré 91 milliards de revenus en 2023, en recul de 9,3% et ils sont attendus entre 92 et 94,5 milliards de dollars cette année.



"Les initiatives de croissance et de productivité que nous mettons en œuvre se traduiront par une hausse des revenus, une augmentation des marges d'exploitation et un accroissement du flux de trésorerie disponible afin d'offrir de la valeur à long terme à nos actionnaires." a déclaré la directrice générale, Carol Tomé.