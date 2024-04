Universal Store Holdings Limited est un détaillant australien spécialisé dans la vente de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de cadeaux de marque haut de gamme. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Universal Store et CTC. Le segment CTC est engagé dans la conception, la vente en gros et la vente au détail occasionnelle de vêtements de mode pour les jeunes. Ses principales activités sont Universal Store, THRILLS et la marque Perfect Stranger en tant que concept de vente au détail autonome. Elle possède un portefeuille de marques de mode jeune haut de gamme et des activités de vente au détail et de vente en gros omni-canal. Elle propose divers types de produits d'habillement, notamment des hauts et des chemises, des t-shirts et des débardeurs, des jeans, des robes, des ensembles et des coordonnés, des pulls et des tricots, des manteaux et des vestes, des pantalons, des jupes, des shorts, des sous-vêtements, des maillots de bain, des sweats à capuche et d'autres articles. Son offre de chaussures comprend des baskets, des sandales, des mocassins, des bottes, des tongs et des chaussures pour enfants. Elle propose également divers types d'accessoires, notamment des bijoux, des chapeaux, des sacs, des lunettes de soleil et des lunettes de vue, des portefeuilles et autres.

Secteur Détaillant habillement et accessoires