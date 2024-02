UPL Limited figure parmi les principaux producteurs mondiaux de produits agrochimiques, de produits chimiques spécialisés et industriels. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits agricoles et phytosanitaires (95,7%) : semences (graines potagères, semences de soja, de maïa, de tournesol, de canola, etc.), produits de protection des cultures (herbicides, insecticides et fongicides), produits antiparasitaires, produits de fumigation du sol, etc. ; - vente de produits chimiques industriels et de spécialités (4,2%) ; - autres (0,1%). A fin mars 2021, le groupe dispose 43 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (12,1%), Amérique latine (38,4%), Amérique du Nord (14,7%), Europe (16,6%) et autres (18,2%).