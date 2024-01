Veradigm Inc. est une société de technologie de la santé. L'entreprise se concentre sur la recherche, l'analyse et la mise en place de solutions évolutives basées sur les données et utiles à tous les acteurs du secteur de la santé. Le réseau Veradigm est constitué d'une communauté de solutions et de partenaires offrant des connaissances avancées, des technologies et des solutions basées sur les données, qui travaillent tous ensemble pour transformer la santé. Il fournit des outils et des solutions qui fonctionnent de manière holistique, améliorant à la fois l'efficacité et l'efficience. Les solutions de son réseau comprennent Veradigm Real World Data, Veradigm Real World Evidence, Veradigm Digital Health Media et Evalytica. Elle offre une suite de solutions faciles à utiliser pour les prestataires de soins de santé qui aident à rationaliser les flux de travail cliniques et financiers. Ses solutions de plateforme comprennent Veradigm Connect, Veradigm App Expo, Practice Fusion Marketplace, Veradigm ePrescribe, Veradigm Diagnostic Ordering and Results Network, Veradigm Guided Scheduling et Veradigm Channel Partner Program.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés