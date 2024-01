Vergnet S A : se renforce dans le secteur solaire au Brésil

Le 29 janvier 2024 à 08:30 Partager

Le groupe Vergnet, spécialiste des énergies renouvelables, renforce ses positions dans le secteur solaire au Brésil. Le groupe a annoncé la signature de deux nouveaux contrats EPC, impliquant la prise en charge de la fourniture, de la réalisation et de la mise en service de l'installation. Ces projets signés avec la société Voltxs Energia, développeur et producteur indépendant d'énergie (IPP) spécialisé dans l'énergie solaire, font suite à un projet initial réussi par Vergnet pour ce même client à Guanambi, dans l'état de Bahia, en 2023.



Ces projets concernent la centrale solaire de Caraibas/Celpe dotée d'une puissance totale de 4MWc avec 8752 panneaux installés. Ce projet est situé à Petrolina, dans l'État du Pernambouc, au nord-est du Brésil.

L'autre volet s'articule autour de la centrale solaire de Maddi I qui enregistre une puissance totale de 1MWc avec 2 268 panneaux installés. Ce projet est situé à America Dourada, dans l'État du Bahia, au nord-est du Brésil.



Le Projet Bom Jesus, annoncé il y a quelques mois, est le premier projet réalisé avec la société Elis Energia et concerne une centrale photovoltaïque située à Bom Jesus, dans la région nord-est du Brésil. Avec une capacité totale de 4 MWc et un budget de 2 millions d'euros, ce projet est en cours de construction.



"Ces trois contrats démontrent la capacité du Groupe à gérer des projets d'envergure et laissent augurer un avenir prometteur pour la jeune filiale, Vergnet do Brasil. Après une croissance record en 2023, la filiale brésilienne de Vergnet vise une expansion encore plus significative en 2024, avec des partenariats stratégiques", indique un communiqué.