Vergnet S A : fait le point sur sa stratégie de croissance

Vergnet a présenté aux investisseurs, lors de son webinaire du 14 mars dernier, ses derniers développements, sa nouvelle gouvernance et ses perspectives pour l'année 2024. Dans le cadre de sa réorganisation, Vergnet a renforcé sa gouvernance ainsi que sa direction afin d'accompagner la transformation du Groupe. Un prêt obligataire de 2 millions d'euros a été émis par Vergnet Pacific et souscrit par Delta Alternative Management marquant une diversification significative dans les options de financement pour soutenir ses développements futurs.



En outre, un autre financement non dilutif est actuellement en discussion.



De plus, en collaboration avec Atlas Capital Markets, Vergnet a mis en place un financement en obligations convertibles jusqu'à 7,2 millions d'euros, offrant une flexibilité financière renforcée pour saisir les opportunités du marché.



Par ailleurs, sa stratégie d'expansion en Asie/Océanie comprend le développement d'activités de relamping solaire et d'éclairage public, avec des projets innovants en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Vergnet démontre également son expertise dans le photovoltaïque avec le renouvellement de la ferme d'éoliennes Prony 3 et la production d'eau chaude solaire photovoltaïque à Dumbéa, visant à moderniser 80 logements et à réduire l'empreinte carbone.



Le groupe va aussi poursuivre sa restructuration et mettre en place des mesures pour réduire les charges de structure, optimiser les processus de production, et réviser son carnet de commandes. Des efforts sont en cours pour accroître l'activité en Asie/Océanie, élargir les partenariats industriels et financiers, et recruter une équipe dédiée pour le photovoltaïque en France et en Europe du Sud. Vergnet réaffirme son engagement en Afrique avec la restructuration des équipes et l'exploration de nouveaux projets.



Ces annonces soulignent l'engagement de Vergnet à poursuivre une transition énergétique responsable et son ambition de renforcer sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables.