Vertex Pharmaceuticals Incorporated est spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments micromoléculaires destinés notamment au traitement des cancers, des maladies virales, inflammatoires et auto-immunes. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (63,8%), Europe (30,3%) et autres (5,9%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale