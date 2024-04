Vertiv Holdings Co. propose des technologies d'infrastructure numérique et des solutions personnalisées déployables pour répondre aux exigences commerciales spécifiques et aux besoins d'un groupe diversifié de clients. Sa gamme d'offres comprend des produits de gestion de l'énergie en courant alternatif et en courant continu, des produits de commutation et des barres omnibus, des produits de gestion thermique, des systèmes de baies intégrés, des solutions modulaires et des systèmes de gestion pour la surveillance et le contrôle de l'infrastructure numérique. Ces offres complètes font partie intégrante des technologies utilisées pour les services, tels que le commerce électronique, la banque en ligne, le partage de fichiers, la vidéo à la demande, le stockage de l'énergie, les communications sans fil, l'internet des objets et les jeux en ligne. En outre, grâce à son réseau mondial de services, l'entreprise fournit des services de gestion du cycle de vie, des analyses prédictives et des services professionnels pour le déploiement, la maintenance et l'optimisation de ces produits et de leurs systèmes connexes. Ses marques comprennent Vertiv, Liebert, NetSure, Geist, Energy Labs et d'autres.

Secteur Equipements et composants électriques