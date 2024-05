Vestas Wind Systems A/S est le 1er producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de turbines éoliennes et de systèmes de production d'énergie éolienne (76,8%) : 2 554 turbines et systèmes (d'une capacité totale de 12 685 MW) vendues en 2023. Le groupe commercialise également des pièces de rechange ; - prestations de services (23,2%) : notamment prestations de maintenance et signature d'accords d'extension de garanties. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (3,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (46,4%), Etats-Unis (20%), Amériques (17,3%) et Asie-Pacifique (13,2%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)