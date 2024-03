Viking Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de thérapies pour les troubles métaboliques et endocriniens. Le principal candidat médicament du programme clinique de la société, VK2809, est un agoniste sélectif du récepteur bêta des hormones thyroïdiennes (TRß), disponible par voie orale, en fonction des tissus et des sous-types de récepteurs. La société mène actuellement l'étude VOYAGE, un essai clinique de phase II b du VK2809 chez des patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH) confirmée par biopsie. La société développe également le VK0214, un agoniste sélectif de TRß, disponible par voie orale, pour l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (X-ALD), une maladie neurologique héréditaire rare liée au chromosome X, caractérisée par une rupture des barrières protectrices qui entourent les cellules cérébrales et nerveuses. La société est engagée dans un essai clinique de phase I b du VK0214 chez des patients atteints de X-ALD. Les autres programmes cliniques de la société comprennent le VK5211, un modulateur sélectif des récepteurs androgéniques (SARM) non stéroïdien disponible par voie orale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale