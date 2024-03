Vital Farms, Inc. est une entreprise alimentaire. La société conditionne, commercialise et distribue des œufs en coquille, du beurre et d'autres produits. La société fabrique des produits issus d'animaux élevés dans des fermes familiales, notamment des œufs en coquille, du beurre, des œufs durs et des œufs entiers liquides. Les produits de la société sont vendus sous les marques Vital Farms et RedHill Farms, principalement dans les circuits de vente au détail et de restauration aux États-Unis. La société propose des variétés de beurre non salé et salé à la mer en paquets de deux bâtonnets et de quatre bâtonnets. En outre, elle propose également un beurre à tartiner baratté à l'huile d'avocat en pot. La société s'approvisionne en œufs et en crème pour ses produits auprès de son réseau de fermes familiales.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire