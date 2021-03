Vivendi : a bien résisté en 2020, grâce à UMG et Canal+

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat des médias Vivendi a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes en 2020, tirés par les performances d'Universal Music Group (UMG) et de Canal+ dans le contexte de la crise sanitaire.

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 1,44 milliard d'euros, contre 1,58 milliard d'euros en 2019 où il avait bénéficié d'un crédit d'impôt execptionnel de 473 millions d'euros. Corrigé de cet élément, le résultat net, part du groupe, s'inscrit en hausse de 29,7% en 2020.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a atteint 1,63 milliard d'euros, en hausse de 6,6% en données publiées et de 3,7% à taux de change et périmètre constants. Il a été notamment soutenu par la progression du résultat opérationnel d'UMG (+20,1%) et de Canal+ (+5,2%), tandis que ceux d'Havas et Editis ont chuté de respectivement 47,7% et 11,2%, à taux de change et périmètre constants.

"Les activités ont montré une bonne résistance, en particulier celles de la musique et de la télévision payante. En revanche, comme anticipé, les autres activités telles que Havas Group et Vivendi Village (en particulier les spectacles vivants) ont été affectées par les effets de la crise sanitaire. Editis a bénéficié d'un fort rebond de son activité depuis juin 2020 en France", a précisé Vivendi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires consolidé de Vivendi a atteint 16,01 milliards d'euros en 2020, soit une hausse de 1,2% en données publiées et un recul de 0,6% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 15,97 milliards d'euros, un Ebita de 1,59 milliard d'euros et un résultat net part du groupe de 1,2 milliard d'euros.

Le groupe compte proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de 2020, stable par rapport à l'année précédente.

Vivendi a par ailleurs annoncé le mois dernier son intention de distribuer à ses actionnaires 60% du capital d'UMG, actuellement valorisée à plus de 30 milliards d'euros. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vivendi sera convoquée pour le 29 mars prochain afin de modifier les statuts et permettre cette distribution ainsi que la cotation d'UMG à la Bourse d'Amsterdam d'ici à la fin de l'année.

