Vulcan Steel Limited est un distributeur et transformateur d'acier basé en Australie. La société distribue des produits sidérurgiques, notamment de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable et de l'acier de construction, à une clientèle diversifiée, notamment dans les secteurs de l'ingénierie, de la fabrication, de la transformation, du transport, de l'exploitation minière, des laminoirs, de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que dans toute une série d'autres segments de marché. Elle fournit des services de transformation pour les bobines d'acier, les plaques d'acier, l'acier inoxydable et l'acier d'ingénierie. La société opère à travers deux segments : Acier et Métaux. Le secteur de l'acier comprend la distribution d'acier, qui s'occupe de la distribution de creux d'acier, de produits marchands, de la transformation de tôles et de bobines d'acier. Le segment des métaux comprend l'acier inoxydable, qui est engagé dans la distribution et le traitement des creux en acier inoxydable, des barres, des raccords et des tôles, des services de traitement, et l'acier d'ingénierie, qui est engagé dans la distribution et le traitement de l'acier d'ingénierie, des produits métalliques et des services de coupe.

Secteur Acier