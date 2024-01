Les actions néo-zélandaises ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis début novembre vendredi, mais ont terminé la séance en baisse, entraînées par les banques et les services publics, tandis que les investisseurs attendaient une mesure clé de l'inflation américaine pour évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice S&P/NZX 50 a baissé de 0,1 % pour clôturer à 11 875,03, mettant fin à une hausse de quatre séances. L'indice de référence a augmenté de 1,8 % cette semaine.

Le marché australien était fermé pour cause de jour férié.

Plus tard dans la journée, les données sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - seront publiées, juste un jour après que les données aient montré que l'économie a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre.

Les analystes de Westpac s'attendent à ce que l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed précède celui de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ).

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent désormais à 52 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 88 % il y a un mois.

En ce qui concerne les données nationales, l'inflation à la consommation du trimestre de décembre a été conforme aux attentes en début de semaine, continuant à se rapprocher de la fourchette cible de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.

"Le résultat de l'IPC du quatrième trimestre ... confirme globalement que l'inflation diminue en Nouvelle-Zélande", a déclaré Christina Leung, économiste principale à l'Institut néo-zélandais de recherche économique.

"Cependant, étant donné que l'inflation annuelle reste bien au-dessus de la fourchette cible de la RBNZ, la banque centrale devrait rester vigilante quant à la persistance des pressions inflationnistes dans l'économie."

Les banques ont été les principales perdantes, les actions cotées en Nouvelle-Zélande de Westpac Banking Corp et d'ANZ Group ayant chuté de 0,4 % chacune.

Parmi les services publics, Meridian Energy et Contact Energy ont perdu respectivement 2,6 % et 0,2 %.

Le distributeur de produits de santé EBOS Group a été le plus grand perdant de l'indice de référence, chutant de 2,3 %, sa plus forte baisse en deux semaines.

Le distributeur et transformateur d'acier Vulcan Steel a cependant augmenté de 4,4 %, sa plus forte hausse depuis le 11 septembre, et a été le plus grand gagnant de l'indice de référence. (Reportage de Aaditya Govind Rao et Sneha Kumar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)