W. Carey Inc. est une société d'investissement immobilier diversifiée à gestion interne qui dispose d'un portefeuille bien diversifié de biens immobiliers commerciaux essentiels sur le plan opérationnel. La société investit principalement dans des immeubles industriels, des entrepôts et des commerces de détail à locataire unique situés aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest, dans le cadre de baux nets à long terme avec indexation intégrée des loyers. La société exploite 1 416 propriétés à bail net couvrant environ 171 millions de pieds carrés et un portefeuille de 85 propriétés d'exploitation de self-stockage. La société opère à travers deux secteurs d'activité : Real Estate et Investment Management. Son secteur immobilier investit principalement dans des propriétés commerciales situées aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest, qui sont louées à des entreprises sur la base d'un bail triple net. Le secteur de la gestion des investissements gère les portefeuilles d'investissements immobiliers pour les programmes gérés.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié