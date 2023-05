Warner Bros Discovery relance le service de streaming HBO Max sous le nom de Max afin d'attirer un public plus large

Lorsque le service de streaming HBO Max sera relancé mardi sous le nom de Max, Warner Bros Discovery Inc. découvrira si le fait de mélanger des drames acclamés par la critique avec des émissions de téléréalité que certains pourraient qualifier de "plaisir coupable" permet d'attirer davantage d'abonnés.

Max réunira les programmes scénarisés haut de gamme de HBO, comme Succession, et les films de Warner Bros avec le contenu de Discovery sur l'alimentation, la maison et l'art de vivre, notamment "Fixer Upper" : Welcome Home", dans le but d'élargir l'attrait du service original HBO Max et de réduire le nombre de personnes qui l'annulent chaque mois. Elle prévoit également d'élargir son portefeuille de contenus pour enfants.

Warner Bros Discovery a annoncé les changements prévus le 12 avril.

La société de médias issue de l'union de WarnerMedia et de Discovery en 2022 parie que l'ajout de contenus Discovery permettra de fidéliser les téléspectateurs qui s'inscrivent généralement à HBO Max pour regarder une saison de leur série préférée, puis l'annulent après le final.

Cette formule a fait ses preuves pour le service Discovery+ en Pologne et dans les pays nordiques.

Sur les marchés où le divertissement scénarisé et la non-fiction se côtoient, nous savons que la proposition fonctionne, a déclaré JB Perrette, président de Warner Bros Discoverys et directeur général de la diffusion en continu à l'échelle mondiale, ajoutant que malgré la perception commune des téléspectateurs de HBO comme vivant uniquement dans la tour d'ivoire de HBO, la réalité est que nous avons tous des plaisirs coupables.

Max cherchera également à exploiter le riche trésor de franchises de divertissement de la société de médias, avec une prochaine série Harry Potter, un préquel de Game of Thrones et le film The Penguin, inspiré de DC Comics, avec Colin Farrell. Mme Perrette a indiqué que l'entreprise réfléchissait également à la manière d'intégrer le sport dans sa proposition de diffusion en continu.

Dans ses résultats du premier trimestre annoncés au début du mois, Warner Bros Discovery a déclaré que son unité de diffusion en continu, qui comprend les services HBO Max et Discovery+, a enregistré un bénéfice ajusté avant impôts de 50 millions de dollars, contre une perte de 227 millions de dollars un an plus tôt. Elle a gagné 1,6 million d'abonnés.

"Notre activité de streaming aux États-Unis n'est plus une hémorragie", a déclaré le PDG David Zaslav lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il s'agit d'une étape importante pour une division qui perdait de l'argent alors qu'elle cherchait à gagner des abonnés et à s'implanter dans l'avenir numérique de l'industrie. Toutefois, M. Zaslav a déclaré que le taux de désabonnement à HBO Max était inacceptable. Quelque 6,5 % des abonnés à HBO Max ont annulé le service en avril, soit le double du taux de désabonnement du rival Netflix Inc, selon la société d'analyse Antenna.

Discovery+ restera une plateforme autonome, mais ses émissions les plus populaires seront également disponibles sur Max.

Max comporte trois niveaux : une version avec publicité pour 10 dollars par mois et une version sans publicité pour 16 dollars par mois, toutes deux avec la possibilité de diffuser sur deux appareils à la fois ; et une version sans publicité pour 20 dollars par mois qui peut être diffusée sur quatre appareils à la fois.