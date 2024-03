La société Weichai Power Co., Ltd. est engagée dans la fabrication de matériel de transport. L'activité principale de la société comprend la recherche, le développement, la fabrication, la distribution de véhicules et de composants clés, de moteurs non automobiles et d'autres composants, ainsi que la production de chariots élévateurs à fourche et la fourniture de services techniques d'entreposage. La société est également impliquée dans la recherche, le développement, la conception, la vente et la maintenance de produits de purification de l'air, le transfert et le conseil en matière de technologie de purification de l'air, ainsi que dans le commerce d'importation et d'exportation.