Wereldhave N.V. est une société d'investissement immobilier hollandaise. Le groupe investit dans les principaux centres commerciaux du nord-ouest de l'Europe. Wereldhave N.V. se concentre tout particulièrement sur les « Commerces pratiques » : centres commerciaux accessibles qui proposent une gamme étendue de produits répondant aux besoins quotidiens des consommateurs, et dans lesquels le shopping est facile et social, et dans lesquels il est possible de se restaurer et de trouver une forte diversité (inter)nationale de professionnels. A fin 2022, le portefeuille immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 2 MdsEUR répartis entre commerces (95%) et bureaux (5%). La répartition géographique du portefeuille en valeur de marché est la suivante : Pays Bas (43,8%), Belgique (47,4%) et France (8,5%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial