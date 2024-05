Wesfarmers Limited est une société australienne qui exerce diverses activités commerciales, telles que l'amélioration de l'habitat, les produits de plein air et la fourniture de matériaux de construction, ainsi que les articles d'usage courant et l'habillement, entre autres. Ses segments comprennent le groupe Bunnings, le groupe Kmart, Officeworks, Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (WesCEF), Industrial and Safety, Health, Catch et Other. Le segment Bunnings Group est un détaillant de matériaux de construction et de produits d'amélioration de la maison, du jardin et du mode de vie. Le segment Kmart Group est un détaillant de vêtements et de marchandises générales, y compris les jouets, les loisirs, les divertissements, la maison et les produits de consommation. Le segment Officeworks est un détaillant et un fournisseur de produits et de solutions de bureau pour les ménages, les petites et moyennes entreprises et le secteur de l'éducation. Le segment WesCEF est un fabricant et un distributeur de produits chimiques pour l'industrie, l'exploitation minière et le traitement des minerais, un fabricant et un distributeur d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture, et d'autres produits.

