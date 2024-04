Westgold Resources Limited est un producteur d'or. Elle est engagée dans l'exploration, le développement et l'exploitation de mines d'or, principalement en Australie occidentale. Elle possède et exploite toutes ses mines souterraines et à ciel ouvert. Ses opérations comprennent les opérations Murchison, les opérations Meekatharra Gold (MGO), les opérations Cue Gold (CGO) et les opérations Bryah. Les opérations de Murchison sont situées autour des villes régionales de Meekatharra et de Cue, dans le centre-ouest de l'Australie occidentale, et comprennent les opérations aurifères de Meekatharra et de Cue. MGO est situé autour de la ville régionale de Meekatharra et comprend des actifs, y compris les centres historiques d'exploitation aurifère de Meekatharra North, Paddy's Flat, Yaloginda, Nannine et Reedy's. CGO est situé autour de la ville régionale de Cue et englobe le groupe sud des actifs de Murchison de Westgold. Les opérations de Bryah sont centrées sur le FGO. Ce dernier est situé dans la stratigraphie du bassin de Bryah, d'âge protérozoïque, à 150 kilomètres au nord-ouest de Meekatharra.

Secteur Or