WEX Inc. fournit une plateforme de commerce mondial, qui possède et exploite un écosystème interentreprises (b2b). Le segment Mobilité de la société fournit des services de traitement des paiements, de traitement des transactions et de gestion de l'information spécialement conçus pour répondre aux besoins des flottes de toutes tailles, des petites entreprises aux flottes du gouvernement fédéral et de l'État, en passant par les transporteurs routiers. Son segment Paiements d'entreprise se concentre sur l'environnement complexe des paiements B2B mondiaux, permettant aux clients d'utiliser ses solutions de paiement pour s'intégrer dans leurs propres flux de travail et gérer leurs fonctions d'automatisation des comptes fournisseurs et de gestion des dépenses. Son segment "Benefits" propose une plateforme SaaS (Software as a service) pour les prestations de soins de santé gérées par les consommateurs, ainsi qu'une solution complète d'adhésion aux prestations, regroupant l'administration des prestations, certains services de conformité et les comptes de prestations gérés par les consommateurs. Il propose également Payzer, un logiciel de gestion des services sur le terrain basé sur le cloud.