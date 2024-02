WillScot Mobile Mini Holdings Corp. est une société holding. La société est un fournisseur de services aux entreprises spécialisé dans les espaces de travail flexibles et les solutions de stockage portables. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Modulaire et Stockage. Le segment Modulaire représente les activités de l'entreprise modulaire nord-américaine. Le segment Stockage représente les activités de l'entreprise nord-américaine de stockage portable. La société loue des espaces modulaires et des unités de stockage portables (sa flotte de location) à des clients des secteurs de la construction, du commerce et de l'industrie, du commerce de détail et de gros, de l'énergie et des ressources naturelles, de l'éducation, du gouvernement et des institutions, des soins de santé et d'autres marchés finaux. Elle propose à ses clients des solutions prêtes à l'emploi avec des produits et des services tels que la location de marches, de rampes, d'ensembles de meubles, de renonciations aux dommages et d'autres commodités. Elle dessert divers marchés finaux dans tous les secteurs à partir d'un réseau de plus de 240 succursales et de zones de baisse supplémentaires à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.