Wintrust Financial Corporation est un holding financier. La société fournit des services bancaires personnels et commerciaux orientés vers la communauté à des clients généralement situés dans la région métropolitaine de Chicago, dans le sud du Wisconsin et dans le nord-ouest de l'Indiana. La société a trois segments : la banque de proximité, le financement spécialisé et la gestion de patrimoine. Par le biais de son segment de banque de proximité, ses banques fournissent des services bancaires personnels et commerciaux orientés vers la communauté aux clients situés dans leur zone de marché. Ses clients sont des particuliers, des petites et moyennes entreprises, des collectivités locales et des clients institutionnels résidant principalement dans les zones de service local des banques. Par l'intermédiaire de son segment de financement spécialisé, elle propose le financement de primes d'assurance pour les entreprises et les particuliers, le financement de comptes clients, des services administratifs externalisés à valeur ajoutée et d'autres activités de financement spécialisé. Par l'intermédiaire de son segment de gestion de patrimoine, elle offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine.

Secteur Banques