Workiva Inc. est un fournisseur de solutions de conformité et de rapports réglementaires basées sur le cloud qui sont conçues pour résoudre les défis commerciaux à l'intersection des données, des processus et des personnes. Elle propose aux clients une collaboration contrôlée, la mise en relation des données, des intégrations de données, des autorisations granulaires, la gestion des processus et une piste d'audit complète sur sa plateforme. La plateforme Workiva est une instance unique, un logiciel multi-tenant déployé dans le nuage. Elle est construite sur Amazon Web Services et la Google Cloud Platform est composée de technologies propriétaires et open-source. Les clients peuvent accéder aux solutions Workiva avec n'importe quel navigateur Web standard. Sa plateforme permet à ses clients de connecter les données des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), de gestion du capital humain (HCM) et de gestion de la relation client (CRM), ainsi que d'autres applications tierces en nuage et sur site. Grâce à ses capacités de liaison des données, chaque modification est automatiquement mise à jour dans toutes les instances liées.

Secteur Logiciels