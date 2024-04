Workiva Inc. est un fournisseur de solutions de reporting basées sur le cloud qui sont conçues pour résoudre les défis commerciaux à l'intersection des données, des processus et des personnes. L'entreprise propose sa plateforme unifiée de logiciel en tant que service (SaaS) qui rassemble les rapports financiers des clients, l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), ainsi que la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) au sein d'une plateforme contrôlée, sécurisée et prête à être auditée. La plateforme Workiva de l'entreprise est un logiciel en nuage multi-locataires déployé dans plusieurs régions du monde pour assurer un reporting intégré. La plateforme de l'entreprise est construite principalement sur Amazon Web Services (AWS) et est composée de technologies propriétaires et open-source. Sa plateforme Workiva aide les clients en connectant et en transformant les données de centaines de systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), de gestion du capital humain (HCM) et de gestion de la relation client (CRM), ainsi que d'autres applications tierces dans le nuage et sur site.

Secteur Logiciels