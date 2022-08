La WWE rapporte des dépenses supplémentaires liées à Vince McMahon

Les deux paiements supplémentaires, d'un montant total de 5 millions de dollars, ont été effectués en 2007 et 2009 et ne sont pas liés à une enquête sur sa mauvaise conduite présumée par le conseil d'administration de WWE, a déclaré la société dans un dépôt réglementaire.

L'enquête est toujours en cours, a précisé la société de divertissement de catch.

"La société a évalué les dépenses non comptabilisées et a déterminé que ces montants auraient dû être comptabilisés en tant que dépenses dans chacune des périodes où ils sont devenus probables et estimables", a déclaré WWE dans le dépôt. Elle a déclaré que tous les paiements classés comme "dépenses non comptabilisées" ont été ou seront payés par McMahon personnellement.

Le mois dernier, la société a déclaré qu'elle réviserait ses états financiers pour les exercices clos en 2019, 2020 et 2021, ainsi que pour le premier trimestre de 2022, après avoir découvert des dépenses non comptabilisées de 14,6 millions de dollars effectuées à partir de 2006.

McMahon, 76 ans, a déclaré en juillet qu'il prendrait sa retraite en tant que PDG et président de la société, environ un mois après s'être retiré de ces rôles en raison de l'enquête sur les allégations de mauvaise conduite.