Worthington Enterprises Inc, anciennement Worthington Industries Inc, est un concepteur et fabricant de marques. La société exerce ses activités dans trois domaines : les produits de construction, les produits de consommation et les solutions d'énergie durable. Le portefeuille complet de produits de construction comprend des solutions de chauffage et de refroidissement, des produits de construction spécialisés, des systèmes d'eau, des solutions de plafond et des options de charpente métallique. Les produits de consommation comprennent des catégories d'outils, de vie en plein air et de célébrations vendues sous les marques Coleman, Bernzomatic, Balloon Time, Level5 Tools, Mag Torch, Well-X-Trol, General, Garden-Weasel, Pactool International et Hawkeye. Les solutions d'énergie durable offrent des systèmes et des services de ravitaillement à bord, ainsi que des solutions et des services de confinement des gaz pour le stockage, le transport et la distribution des gaz industriels, soutenant ainsi l'écosystème croissant de l'hydrogène et les énergies durables adjacentes telles que le gaz naturel comprimé.

Secteur Acier