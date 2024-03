XD Inc. est une société holding d'investissement dont l'activité principale est le développement, l'exploitation, l'édition et la distribution de jeux pour mobiles et sur Internet, ainsi que la fourniture de services d'information. La société exploite deux secteurs d'activité. Le segment des jeux offre des services d'édition et d'exploitation de jeux en son nom propre et via d'autres canaux de distribution. Les jeux de la société comprennent Ragnarok M, Girls' Frontline, Heng Sao Qian Jun, Sausage Man et d'autres. Le segment des services d'information offre des services de marketing en ligne aux développeurs de jeux, aux éditeurs de jeux ou à leurs agents. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Internet