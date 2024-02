Xencor, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement d'anticorps monoclonaux et de cytokines thérapeutiques pour traiter les patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Elle utilise ses capacités d'ingénierie des protéines pour mieux comprendre les structures et les interactions des protéines et pour concevoir des technologies et des candidats-médicaments XmAb aux propriétés améliorées. Elle fait passer ses candidats médicaments XmAb au stade du développement clinique. Elle se concentre sur le domaine Fc, qui fait partie d'un anticorps qui interagit avec divers segments du système immunitaire et contrôle l'architecture structurelle de l'anticorps. Le domaine Fc est constant et interchangeable entre les anticorps, et ses domaines Fc modifiés constituent la technologie XmAb, qui peut être facilement substituée aux domaines Fc naturels. Ses médicaments candidats comprennent le vudalimab, le XmAb104, le XmAb564, le XmAb819, le XmAb808, le Plamotamab, l'Obexelimab, le Sotrovimab, le XmAb306/RG6323, et d'autres encore.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale