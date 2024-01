YANTAI CHINA PET FOODS CO LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de produits alimentaires pour animaux de compagnie. La société est principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits alimentaires pour chiens et chats. Les principaux produits de l'entreprise sont des snacks et des aliments de base, tels que des conserves, des biscuits et d'autres aliments secs. Les produits de l'entreprise comprennent plusieurs séries, telles que les séries de snacks au poulet, au canard, au bœuf, au porc, au mouton, au poisson, les biscuits pour animaux de compagnie, les saucisses pour animaux de compagnie et autres. Les principales marques de la société sont Wanpy, Dr. Hao et d'autres. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Transformation des aliments