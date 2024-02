YETI Holdings, Inc. est un concepteur, un détaillant et un distributeur de produits de plein air. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend trois catégories : Coolers & Equipment ; Drinkware, et Other. La famille Coolers & Equipment comprend les glacières rigides, les glacières souples, les cargaisons, les sacs, la vie en plein air et les accessoires associés. La catégorie des glacières rigides comprend les glacières YETI Tundra, YETI Roadie, YETI V Series, YETI TANK ice et YETI Silo 6G water cooler bucket. Sa gamme de glacières souples Hopper comprend la glacière souple Hopper M30, la glacière à dos Hopper M20, la glacière souple Hopper Flip, le sac à lunch Daytrip et la boîte à lunch Daytrip. Sa famille de produits Drinkware se compose de Rambler Colsters, Rambler Lowball, Rambler Wine Tumblers, Rambler Stackable Pints, Rambler Mugs, Rambler Tumblers, Rambler Straw Mugs and Cups, Rambler Bottles, Rambler Jugs, et Yonder Water Bottles. Sa catégorie "Autres" propose un éventail de vêtements et d'équipements, tels que des casquettes, des chemises, des décapsuleurs et des substituts de glace.

Secteur Produits de récréation