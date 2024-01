(Alliance News) - Yu Group PLC a déclaré mardi qu'il s'attendait à afficher des résultats annuels "record" en estimant une augmentation de 60% de ses revenus, avec des bénéfices qui devraient dépasser les attentes du marché en conséquence.

Les actions de Yu ont augmenté de 13 % à 1 260,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Yu est un fournisseur de gaz et d'électricité basé à Nottingham, en Angleterre, et un installateur de compteurs intelligents dans le secteur des entreprises britanniques.

Yu a déclaré que le chiffre d'affaires pour 2023 devrait dépasser 450 millions de livres sterling, ce qui représente une augmentation de 61% par rapport aux 279 millions de livres sterling de l'année précédente. Cela est dû au fait que les réservations mensuelles moyennes ont plus que doublé en glissement annuel pour atteindre 55,0 millions de livres sterling, a déclaré l'entreprise.

Yu s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit "nettement supérieur" aux attentes actuelles du marché. L'Ebitda en 2022 était de 7,9 millions de livres sterling.

Elle estime également que la marge d'Ebitda ajustée augmentera au cours de la dernière année, grâce à des "contrôles stricts et à l'effet de levier opérationnel". La marge d'Ebitda ajustée en 2022 était de 2,8 %.

En ce qui concerne l'avenir, Yu a déclaré avoir obtenu des revenus contractuels de 519,7 millions de livres sterling, dont la totalité devrait être livrée en 2024.

Le directeur général Bobby Kalar a déclaré : "Une fois de plus, le groupe a réalisé une performance globale fantastique et je suis ravi d'annoncer une nouvelle série de résultats record. Nous avons une stratégie claire et des processus en place pour assurer une croissance rentable exceptionnelle tout en naviguant sur un marché des matières premières turbulent. La dynamique des revenus contractuels et des réservations permet au conseil d'administration d'être confiant dans la poursuite d'une croissance organique significative pour l'exercice 24 et au-delà."

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.