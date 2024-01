Yunji Inc. annonce que M. Chen Chen a été nommé administrateur indépendant de la Société et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise du conseil d'administration de la Société, à compter du 1er janvier 2024. M. Chen Chen est administrateur d'ATRenew Inc. depuis mai 2021. M. Chen a rejoint ATRenew en tant que directeur financier en janvier 2021 et occupe actuellement le poste de président et directeur financier d'ATRenew et supervise les fonctions financières, comptables et fiscales, les marchés de capitaux et les affaires publiques du groupe.

Avant de rejoindre ATRenew, M. Chen a été directeur financier de Yunji Inc. de mai 2018 à décembre 2020. Auparavant, M. Chen était associé chez Deloitte et a occupé divers postes chez Deloitte depuis juillet 2002. Actuellement, M. Chen est également administrateur indépendant et président du comité d'audit de Q&K International Group Limited, ainsi qu'administrateur indépendant non exécutif et président du comité d'audit de Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited.

M. Chen est membre de l'Institut chinois des experts-comptables certifiés (CICPA). Il est titulaire d'une licence de l'université Jiaotong de Shanghai.