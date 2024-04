Yunnan Energy New Material Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'emballages en papier et de films en plastique. Les produits comprennent notamment des films d'isolation de batterie au lithium, des films de polypropylène à orientation biaxiale, des boîtes d'emballage, des étiquettes de cigarettes, des produits d'emballage aseptique et des papiers spéciaux (papiers anti-contrefaçon par transfert laser, papiers de placage direct et papiers couchés).

Secteur Produits chimiques de base